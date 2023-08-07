Москва, 7 августа, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Советскую и российскую актрису, народную артистку РСФСР Ирину Мирошниченко 7 августа похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщил ТАСС.

Алексей Майшев/РИА Новости Вынос гроба с телом народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко после церемонии прощания в МХТ им. Чехова

Её похоронили рядом с могилами артистов Нины Дробышевой и Сергея Колесникова. На кладбище пришли десятки человек.

Перед похоронами в Московском художественном театре имени Чехова прошла церемония прощания. На неё в том числе пришли народный артист РСФСР Лев Лещенко, актёр театра и кино Константин Хабенский, спецпредставитель президента по межкультурному взаимодействию Михаил Швыдкой.

Ирина Мирошниченко скончалась 3 августа на 82-м году жизни. С 30 июля она находилась в госпитале. У актрисы диагностировали тяжёлую форму гриппа. Народная артистка умерла, не приходя в сознание.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы. Он отметил её талант и народную любовь.

На счету Мирошниченко около 50 работ в кино, в том числе в кинокартинах «Я шагаю по Москве», «Андрей Рублёв», «Вам и не снилось», «Эшелон». Также она сыграла множество ролей в театре, включая чеховские пьесы «Три сестры», «Чайка», «Дядя Ваня».