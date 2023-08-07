Москва, 7 августа, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным о работах по созданию в России новых радаров для отслеживания беспилотников в воздушном пространстве.

Гавриил Григоров/РИА Новости Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на встрече с Владимиром Путиным

«Мы создали небольшие радары, которые способны определять малоразмерные и малоскоростные цели — это как раз беспилотники», — сказал Чемезов.

Он уточнил, что это было сделано потому, что существующие сегодня радары не всегда могут определить эти цели, поскольку они летят низко, а радары рассчитаны на перехват высоколетящих типов, таких как, например, самолёты или ракеты.

Как сообщало ИА Регнум, на встрече с главой Ростеха 7 августа российский лидер поручил увеличить долю производства новейших вооружений, в том числе беспилотников «Ланцет», «Куб» и танков Т-90М «Прорыв». Сергей Чемезов на встрече с президентом подчеркнул, что в зоне спецоперации новейшая российская боевая техника великолепно зарекомендовала себя в боевых действиях.