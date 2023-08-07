Донецк, 7 августа, 2023, 15:48 — ИА Регнум. В Донецкой народной республике, включая вновь освобожденные территории, остаются заминированы 23,5 тыс. гектаров лесов, ещё более 20 тыс. га уничтожены, сообщили ИА Регнум в Госкомитете лесного и охотничьего хозяйства ДНР. Вследствие этого лесоводы не могут в полном объеме проводить санитарно-оздоровительные мероприятия и уход за лесами, а также высаживать новые. Общая площадь, на которой лесохозяйственные предприятия в сфере управления Комитета не могут осуществлять полноценную хозяйственную деятельность, составляет порядка 70 тыс. га.

ИА Регнум Лесной фонд ДНР

«Агрессия Украины в Донбассе нанесла непоправимый вред лесному хозяйству. Из-за постоянных обстрелов ВСУ леса сильно повреждены, нанесен колоссальный ущерб лесному фонду Республики. Основным характером повреждений лесных насаждений является уничтожение их пожарами в результате боевых действий», — отмечают в ведомстве.

При этом воспроизводство лесных ресурсов является ведущей задачей лесного хозяйства региона. В Госкомлесохоте отмечают, что на период 2023–2025 гг. в ДНР запланированы мероприятия по воспроизводству лесов общей площадью 389,0 га. При этом, по оценке Комитета, восстановление всех уничтоженных лесов займет около 20 лет. Восстанавливать лесной фонд предполагается за счет собственных лесных питомников, расположенных на территории государственных лесохозяйственных предприятий. Кроме того, заключают договоры с компаниями из других регионов. Так, 19 июля подписали соглашения на выполнение работ с магаданской горно-добывающей компаний о восстановлении в 2023 году 253,6 гектаров леса.

Это стало возможным благодаря согласованию Федеральным агентством лесного хозяйства переноса обязательств по лесовосстановлению из Магаданской области в местах золотодобычи, на территорию ДНР. Ранее в текущем году были заключены договора с золотодобывающими предприятиями Якутии по компенсационному лесовосстановлению в на площади 105 гектаров.