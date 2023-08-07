Баден-Баден, Германия, 7 августа, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Курортный город Баден-Баден может стать местом для проведения мирных переговоров между Украиной и Россией. С такой инициативой 7 августа выступил мэр германского города Дитмар Шпет.

Александр Кряжев/РИА Новости

«Баден-Баден — лучший пример того, как мирно могут жить вместе русский и украинский народы», — заявил в беседе с газетой Badische Zeitung Шпет.

Он пояснил, что за курортным городом исторически сложилась репутация места встречи всего мира и мирных встреч. Политик планирует в конце августа или начале сентября направить письма с таким предложением канцлеру Германии Олафу Шольцу и министру иностранных дел Анналене Бербок.

При этом издание отмечает, что в ближайшее время переговоры между Москвой и Киевом маловероятны.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе запланированных на август переговоров с российским лидером Владимиром Путиным намерен предложить возобновление мирных переговоров по Украине для установления скорейшего прекращения огня.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев считает, что если турецкий лидер действительно надеется добиться мирного урегулирования украинского кризиса, то ему следует сначала поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, который запретил переговоры с Россией.

Хамзаев напомнил, что инициативы о начале переговорного процесса и мирном урегулировании поступали от разных участников международных отношений. Этому вопросу, например, была посвящена недавняя встреча в Джидде. Она состоялась 5–6 августа. На встречу пригласили представителей порядка 30 государств, но не Россию. В рамках встречи обсуждались десять пунктов по украинскому вопросу.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди уверена, что подобные переговоры абсолютно бесперспективны без участия России. Она отметила, что США в июне попытались собрать «нечто подобное в Копенгагене», но все попытки по созданию антироссийской коалиции потерпели провал.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что справедливое урегулирование украинского кризиса возможно только после прекращения терактов со стороны Киева и поставок вооружений Западом.