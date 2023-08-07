Москва, 7 августа, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Госкорпорация «Ростех» с 2025 года будет производить по 10 единиц среднемагистрального пассажирского самолёта. Об этом сообщил глава корпорации Сергей Чемезов 7 августа на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Василий Александров/ITAR-TASS

«К 2025 году мы будем серийно производить десять машин Ту-214 в год», — сказал он.

Чемезов сообщил, что через полтора года начнёт расти потребность в отечественных пассажирских самолётах из-за ухода иностранных компаний. Ожидаются проблемы с капремонтом импортной техники.

Путин отметил, что это даст реальный шанс отечественным производителям занять освобождающуюся нишу, чем обязательно нужно воспользоваться. Он подчеркнул, что это нужно будет сделать до возвращения иностранных компаний. Чемезов согласился с президентом и заявил, что в Ростехе уже планируют воспользуются этой возможностью.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что необходимо наращивать производство пассажирских самолётов, в том числе Ту-214. Он напомнил, что Путин поручили нарастить их производство до 10 единиц в год.

Ту-214 изготавливают полностью из отечественных комплектующих, в том числе применяют российские двигатели ПС-90А. В 2023 году на расширение выпуска этих самолётов выделили 41,8 млрд рублей. Планируется, что в дальнейшем будут выпускать по 20 Ту-214 ежегодно.