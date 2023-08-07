Москва, 7 августа, 2023, 15:12 — ИА Регнум. На сегодняшний день доля гражданской продукции в производстве государственной корпорации «Ростех» составляет 44,5%. Об этом 7 августа рассказал глава госкорпорации Сергей Чемезов во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Гавриил Григоров/РИА Новости Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов

«У нас сегодня 44,5% — это доля гражданской продукции в целом по корпорации», — сказал он.

Глава Ростеха отметил, что в 2022 году эта доля составляла 45,5%, однако она немного уменьшилась из-за значительного роста объёма гособоронзаказа. При этом Чемезов уточнил, что в абсолютных цифрах эта доля всё равно выросла.

«Для сравнения: в 2021 году у нас было 939 миллиардов [рублей] — доля гражданской продукции, а в 2022-м — 942 миллиарда», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент России заявил о необходимости увеличения доли производства новейших вооружений, в том числе дронов-камикадзе «Ланцет» и танков Т-90М «Прорыв». Глава государства отметил, что ещё ряд вооружений отлично зарекомендовал себя в ходе спецоперации.

Позднее президент призвал отечественных авиапроизводителей занять освободившиеся в результате ухода иностранных компаний ниши на отечественном рынке. По словам Путина, это нужно обязательно сделать до возвращения на российский рынок иностранных производителей.