Москва, 7 августа, 2023, 15:10 — ИА Регнум. В госкорпорации «Ростех» заявили о разработке системы по контролю за малоскоростными и малоразмерными дронами. Об этом 7 августа заявил глава корпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Евгений Епанчинцев/ТАСС

«Наш холдинг «Высокоточные комплексы» проводит работы по созданию системы контроля за воздушным пространством. Мы создали небольшие радары, которые способны определять малоразмерные и малоскоростные цели, это как раз беспилотники, потому что существующие сегодня радары не всегда могут определить эти цели», — заявил Чемезов.

Он пояснил, что имеющиеся радары не справляются с задачами, потому что БПЛА летят низко, а устройства рассчитаны на перехват высоколетящих типов — самолётов и ракет.

Ранее гендиректор Рыбинского завода приборостроения Андрей Комогорцев сообщил, что холдинг «Росэлектроника» разрабатывает новую радиолокационную систему, которая сможет обнаруживать и подавлять мини-дроны. Он напомнил, что перед этим организация создала первый прототип мобильной радиолокационной станции. Комогорцев отметил, что новый комплекс позволит выявлять самые сложные объекты, включая миниатюрные гражданские коптеры.

Помимо этого, ИА Регнум сообщало, что в мае 2022 года Ростех объявил о планах разработать мини-беспилотники, которые будут умещаться в кармане. В конце января Национальная технологическая инициатива сообщила о создании из отечественных комплектующих радиолокационной станции по обнаружению малоразмерных и маловесных дронов.