Москва, 7 августа, 2023, 15:26 — ИА Регнум. Европейский союз не будет наращивать финансовую поддержку Киева, так как будет вынужден решать собственные экономические проблемы, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец. Об этом он заявил 7 августа корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее издание Bloomberg опубликовало прогноз об экономических шоках и рецессии, которые ждут экономику Европейского союза из-за политики повышения ставок, проводимой Европейским центральным банком.

По мнению Зубца, рецессия действительно будет. Об этом, в частности, свидетельствует индекс деловой активности (PMI).

«В европейской промышленности он глубоко отрицательный — 40–45. При норме в 50. Всё, что ниже 50, это плохо. И эти отрицательные настроения предпринимателей держатся довольно давно. То же самое касается настроений населения. Они тоже негативные. А при негативных настроениях народ начинает экономить, и экономика просаживается. Так что рецессия вполне вероятна», — подчеркнул экономист.

Причём избежать этой рецессии еврозона не сможет, так как ЕЦБ вынужден повышать ставки вслед за ФРС США. По словам Зубца, если европейцы не будут повышать ставки, то деньги из Европы утекут в США, потому что там доходность выше. А повышение ставок — это удар по бизнесу. Тем более, что, в отличие от США, у Европы нет своих источников нефти и газа. Таким образом, высокие ставки ЕЦБ будут наносить европейской экономике больший вред, чем высокие ставки ФРС в США.

Однако, как подчеркнул Зубец, из этого не следует, что ЕС под давлением экономических проблем будет вынужден пересмотреть своё отношение к России. Для руководителей ЕС это означало бы признание собственной неправоты и, как следствие, крест на политической карьере.

«При таком развитии событий инициаторам санкций пришлось бы признать, что они идиоты, которые не просчитали экономических рисков. Пока эти люди у власти, никаких изменений в антироссийской политике и риторике не произойдёт», — сказал Зубец.

В то же время, по мнению эксперта, едва ли будет расти общий объём финансирования киевских властей. По всей видимости, он будет снижаться.

«Скорее всего, в 2024 году ЕС и США будут помогать Украине меньше, чем сейчас. Можно предположить, что помощь Украине сократится примерно на 20–30%. Но вообще без денег Киев не оставят. В противном случае это привело бы к развалу украинского государства и коллапсу экономики. Поэтому Украину будут поддерживать в том объёме, который позволял бы ей продолжать борьбу», — предположил экономист.

Ранее издание Bloomberg сообщило о том, что если ЕЦБ продолжит повышать ключевую ставку, то это чревато рецессией экономики еврозоны. Спад может составить 3,8%, а по некоторым сценариям, даже 5%. Эксперты не исключили, что политика регулятора может заблокировать экономический рост.

До этого, 27 июля, ЕЦБ повысил базовую процентную ставку до исторического максимума — 4,25% годовых. Это решение регулятор принял на фоне слишком высокой инфляции, которую европейский ЦБ надеется вернуть на уровень 2%.