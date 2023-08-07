Херсон, 7 августа, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Движение по мосту через пролив Тонкий между Геническом и Арабатской стрелкой, которое 6 августа было нарушено из-за обстрела украинской армией, восстановили для легковых автомобилей. Об этом 7 августа сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Врио губернатора Херсонской области/ТАСС Генический мост, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ

«Движение между Геническом и Арабатской стрелкой по мосту через пролив Тонкий восстановлено», — написал он.

Сальдо уточнил, что в данный момент проезд по мосту разрешён только для легковых автомобилей в реверсном режиме.

Как передавало ИА Регнум, 6 августа Сальдо сообщил о ракетном ударе ВСУ по мосту через пролив Тонкий, который соединяет Геническ с Арабатской стрелкой. В результате пострадал один мирный житель, был перебит газопровод, из-за чего 20 тысяч жителей Геническа остались без газоснабжения. Также украинские военные нанесли удар по Чонгарскому мосту.

Позднее управление стратегических коммуникаций украинской армии подтвердило, что силы обороны Украины поразили «два ключевых пути сообщения». В ВСУ уточнили, что атаке подверглись Чонгарский и Генический автомобильные мосты.