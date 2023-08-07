Москва, 7 августа, 2023, 15:14 — ИА Регнум. Госкорпорация «Ростех» в 2023 году произведёт 296 вертолётов в рамках гособоронзаказа (ГОЗ), что вдвое превышает объём выпуска в 2022 году. Об этом сообщил глава корпорации Сергей Чемезов 7 августа на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«По ГОЗу мы увеличили производство военных вертолётов в два раза, но мы работали и над гражданскими вертолётами», — добавил Чемезов.

Глава Ростеха сообщил, что в корпорации создали новый пассажирский вертолёт Ми-171А3. Он в прошлом году пролетел из Санкт-Петербурга в Москву. Новая модель также предназначена для использования в топливно-энергетическом комплексе.

Чемезов также рассказал об удвоении темпов производства боевых самолётов. Кроме того, много внимания уделяют пассажирским самолётам, в том числе Superjet New, оборудованному российскими двигателями ПД-8, а также отечественной авионикой.

На Западе неоднократно отмечали эффективность применения российской армией против ВСУ боевых вертолётов. Отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу высоко оценил Ка-52 «Аллигатор», назвав его одним из самых эффективных средств, наносящих удары по подразделениям ВСУ.

В министерстве обороны Великобритании признали, что российские вертолёты могут уничтожать боевую технику ВСУ, находясь за пределами действия украинских средств противовоздушной обороны. По данным британского ведомства, с Ка-52 успешно интегрировали новую управляемую ракету «Изделие 305», которая использует лазерное наведение, а также комбинацию тепловизора и спутниковой навигации.