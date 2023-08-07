Москва, 7 августа, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Российским авиапроизводителям необходимо занять освободившиеся в результате ухода иностранных фирм ниши на отечественном рынке. Об этом 7 августа заявил президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с главой государственной корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым.

Гавриил Григоров/РИА Новости Владимир Путин и генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов

«Есть реальный шанс у наших производителей занять освобождающиеся ниши [на российском рынке]», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что это нужно сделать в обязательном порядке до возвращения на отечественный рынок иностранных производителей, которые хотят на него вернуться.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июля директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что у России есть всё для того, чтобы отечественное авиастроение сделало новый рывок. По его словам, для у этого у страны имеется необходимый интеллектуальный и технологический потенциал.

До этого глава Росавиации Александр Нерадько рассказал, что пассажиропоток отечественных авиакомпаний с января по май 2023 года вырос на 21% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. По его словам, в мае нынешнего года авиакомпании из России перевезли почти столько же пассажиров, сколько в мае 2021 года — до введения антироссийских санкций.