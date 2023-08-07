Челябинск, 7 августа, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Громкий хлопок услышали жители Челябинска. Об этом 7 августа ИА Регнум сообщил очевидец.

Валерий Шарифулин/ТАСС Челябинск

«Я живу в Центральном районе, здесь было слышно. Сработали сигнализации машин», — сообщила местная жительница.

В настоящее время, по словам очевидца, обстановка спокойная, последствий хлопка не наблюдается.

Перед этим челябинское управление МЧС сообщало, что в первой половине дня 7 августа на предприятиях Челябинска и Копейска будут проводиться работы по утилизации отходов производства.

Ранее ИА Регнум сообщало о взрыве газа в жилом доме Челябинска, в результате которого пострадала женщина. С ожогами её доставили в больницу. Разрушений строительных конструкций не произошло, повредилось только оконное остекление. Эвакуация жильцов не потребовалась, устанавливаются все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, причиной взрыва стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования.