Херсон, 7 августа, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Уже с 8 августа из Симферополя в Геническ перестанут ходить автобусы. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Telegram-канал Владимира Сальдо

«С завтрашнего дня до восстановления Чонгарского моста будет приостановлено движение автобусов по маршруту Симферополь — Геническ», — написал врио главы региона в Telegram-канале.

Он также добавил, что из-за повреждения моста через пролив Чонгар изменена логистика автомобильного сообщения между Херсонской областью и Крымом. Так, грузовые машины и фургоны движутся через Чаплынку в сторону пункта пропуска «Перекоп», а легковые автомобили и рейсовые автобусы ― через Каланчак в направлении к пункту пропуска «Армянск».

Сальдо добавил, что движение между Геническом и Арабатской стрелкой по мосту через пролив Тонкий восстановили. Пока разрешён проезд только легковым автомобилям в реверсном режиме.

Как сообщало ИА Регнум, Сальдо ранее заявил, что ВСУ обстреляли мост через пролив Тонкий, соединяющий Геническ с Арабатской стрелкой. По объекты выпустили 12 ракет, девять из которых сбили средства ПВО. Один мирный житель получил ранения, был перебит газопровод, 20 тысяч жителей Геническа остались без газоснабжения.

Врио главы региона подчеркнул, что военного значения мост не имеет, а цель ВСУ — создавать препятствия для налаживания мирной жизни.

В тот же день на страницах ВСУ в социальных сетях появились сообщения с признанием, что удары по мосту нанесла украинская армия.

Также 6 августа врио губернатора сообщил об ударе по Чонгарскому мосту. Его нанесли британскими ракетами Storm Shadow. Мост получил повреждения. ВСУ также признали свою причастность к атаке.