Мариуполь, ДНР, 7 августа, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Суд назначил военнослужащему 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Василию Михайлову 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, на основании собранных доказательств его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 356 и 105 УК РФ («Применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов»; «Убийство, совершенное группой лиц по мотивам политической и идеологической ненависти»).

СК России

В марте 2022 года Михайлов вместе с сослуживцами занимали боевую позицию, оборудованную на территории детского сада в Мариуполе. В этот период военнослужащий ВСУ Владимир Орёл из поселка Мирный доставил безоружного мужчину.

«От вышестоящих командиров Михайлов получил незаконный приказ о проведении его опроса с применением физической силы для получения информации. Михайлов фактически расправился с потерпевшим, нанеся ему не менее 15 ударов ногами. От полученных травм мужчина скончался на месте. Впоследствии с целью сокрытия преступления Михайлов вместе с другим военнослужащим перевезли тело погибшего в район улицы Семафорной в Мариуполе, сбросили его в канализационный колодец и подожгли», — говорится в сообщении.

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В другие дни Михайлов совместно с Орлом допрашивали еще двух гражданских лиц, доставленных к ним на позицию. Полагая, что эти лица придерживаются пророссийских взглядов, они их избивали, в том числе прикладом автомата, причинив телесные повреждения.

В рамках расследования установлены должностные лица украинских вооруженных формирований, которые отдавали приказы. В отношении них продолжается проведение следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Уголовное дело в отношении Владимира Орла суд ещё рассматривает.