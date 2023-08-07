США, 7 августа, 2023, 14:32 — ИА Регнум. В американском штате Арканзас житель города Джонсборо сбросил 56 кг за два с половиной года. При этом мужчина не отказывался от любимой еды. Об этом сообщила газета New York Post.

Соцсети Криса Террелла. @og_chris_terrell Крис Террелл

38-летний Крис Террелл признался, что боролся с лишним весом практически всю свою жизнь. В 15 лет он уже весил 90 кг. Различные быстрые способы похудеть не помогали, после них сброшенные килограммы возвращались. Только в 2019 году, когда умер его отец, он всерьёз задумался о своём здоровье. На тот момент его вес составлял 131 кг.

Мужчина начал работать над искоренением вредных привычек: перестал подолгу сидеть за компьютерными играми и просмотром телевизора, а также отказался от избыточного употребления нездоровой пищи. А вот любимые продукты питания полностью из рациона он исключать не стал, просто ограничил их количество.

Также Таррел ушёл с нелюбимой работы и расстался с девушкой, отношения с которой давно изжили себя, занялся плаванием и начал вести дневник своих успехов.

В итоге за первые полгода он похудел на 30 кг, а за два с половиной года ему удалось сбросить 56 кг. Он гордится своей формой и работает тренером по снижению веса, помогая другим.

Как сообщало ИА Регнум, директор научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин заявил, что отказ от употребления шести бокалов вина объёмом 175 мл в неделю сэкономит около 960 калорий. После этого человек уже через неделю может заметить, что его сон улучшился. Это поможет чувствовать себя бодрее и энергичнее, быть более продуктивным, лучше контролировать эмоции и поведение.

Диетолог Минами Такикава, консультирующая бодибилдеров, назвала обыкновенный продукт, который поможет легко сбросить вес. Это капуста. По словам специалиста, она низкокалорийна и легко приносит чувство насыщения.