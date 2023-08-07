Новосибирск, 7 августа, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2023», проходивший в Новосибирске с 28 июля по 7 августа, объединил почти 4,5 тыс. человек, которые приняли участие в 1127 мероприятиях, в том числе в самых масштабных в России соревнованиях дронов. Об этом сообщили организаторы обучающего курса.

Кирилл Кухмарь/ТАСС БПЛА на выставке проектно-образовательного интенсива «Архипелаг-2023»

Интенсив проходил на площадках Новосибирского государственного университета в Академгородке, Новосибирского государственного технического университета, в Наукограде Кольцово, на полигоне «Кольцово» и аэродроме Обь. В организации приняли участие платформа Национальной технологической инициативы (НТИ), правительство Новосибирской области, Агентство стратегических инициатив, Фонд поддержки проектов НТИ и «Университет НТИ 2035».

Соревнования проходили по 100 дисциплинам, из которых более половины были уникальными. В них приняли участие 1681 человек из 59 регионов. На соревнованиях разыграли 36 кубков.

«Результаты соревнований дронов станут основой к созданию Книги рекордов НТИ по беспилотной авиации», — говорится в сообщении.

Одним из основным направлений интенсива стал форум беспилотных авиационных систем (БАС). В нём приняли участие почти 2250 разработчиков, производителей дронов, заказчиков услуг, специалистов из учебных и научных организаций, представителей регионов, подведомственных организаций и региональных институтов развития.

«По ключевым направлениям, необходимым для развития БАС, были определены восемь технологических пакетов, определяющих возможности применения дронов: «Навигация», «Источники энергии», «Роевое и групповое управление БАС», «Электродвигатели», «Новые материалы», «Космическая связь», «Программная платформа» и «Автопилот», — сообщили организаторы мероприятия.

Кроме того, представители более 30 субъектов в ходе интенсива сформировали план запуска национальной технологической инициативы и прошли предзащиту спецпредставителем президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрием Песковым. Представители 10 субъектов защитились перед вице-премьером Андреем Белоусовым.

Также за неделю на интенсиве провели более 400 консультаций и сессий по стартапам с представителями бизнеса. Защитились авторы более 70 наиболее перспективных и успешных проектов. Более десятка лучших проектов по беспилотным авиасистемам направили на слушания перед экспертами проектного офиса Технологического суверенитета.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Белоусов сообщил, что национальный проект по развитию беспилотных авиасистем готов, планируется, что до 1 сентября его утвердит президент России Владимир Путин. Проект стартует еще в 2023 году, но в основном будет разворачиваться в 2024–2025 годах.

Белоусов также сообщил, что в 2024 году Россия должна выйти на объём производства в 18 тыс. крупных и средних беспилотников. В стране готовы запустить новую отрасль по созданию беспилотных авиационных систем.