Москва, 7 августа, 2023, 14:20 — ИА Регнум. АвтоВАЗ запатентовал детали салона новой Lada Iskra. Элементы отделки опубликовали в Сети 7 августа.

Алексей Сухоруков/РИА Новости

Так, появились 3D-изображения вариантов обивки задней двери и молдинга передней панели авто. Они отличаются современным дизайном и стремительными динамичными формами. Изображения опубликовали в базе данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Перед этим, в мае 2023 года, АвтоВАЗ запатентовал передние дверные карты с подлокотником со стороны водителя с блоком управления системой контроля устойчивости и регулировки зеркал.

Как ранее сообщало ИА Регнум, новое семейство автомобилей АвтоВАЗ на базе LADA Granta получило название Iskra. Как рассказал президент компании Максим Соколов, производство машин начнётся в конце 2024 года, при этом АвтоВАЗ намерен снять с производства автомобили Granta после 2026–2027 годов. Соколов пояснил, что Iskra — это название семейства автомобилей, которое раньше называли новой Granta.

Перед этим АвтоВАЗ также представил новую модель автомобиля Lada Aura. Соколов отмечал, что модель может участвовать в государственных тендерах для закупки чиновниками, но при этом подходит и для такси в формате комфорт или комфорт-плюс. Салон выполнен из натуральной кожи российского производства, установлена премиальная аудиосистема.