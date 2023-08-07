Москва, 7 августа, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили склады боеприпасов трёх украинских бригад в Сумской и Харьковской областях. Об этом в ходе брифинга 7 августа сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Уничтожены три склада боеприпасов 117-й бригады территориальной обороны, 14-й и 43-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Середина-Буда Сумской области, Чернещина и Синьковка Харьковской области», — уточнил Конашенков.

Как сообщало 7 августа ИА Регнум, российские военные уничтожили пункт управления беспилотной авиации ВСУ восточнее Макаровки. В Минобороны России также заявили, что огём артиллерии уничтожены пункт временной дислокации боевиков в районе Угледара, скопление живой силы националистов в районе Углесборочной, минометный расчет восточнее Урожайного.

Российские военные при помощи реактивных систем залпового огня «Град» поразили миномётные позиции и опорный пункт Вооружённых сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. В российском оборонном ведомстве уточнили, что цели для поражения обнаружили при помощи беспилотников.