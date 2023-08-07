Екатеринбург, 7 августа, 2023, 14:03 — ИА Регнум. В Екатеринбурге суд приговорил шесть фигурантов дела об отравлении суррогатом, от которого погибли 44 человека, на сроки до 6,5 года колонии общего режима, сообщил 7 августа корреспондент ТАСС из зала суда.

Алексей Гаврелюк/ТАСС Армен Аветисян, один из фигурантов уголовного дела об отравлении метиловым спиртом

Суд приговорил шесть из семи фигурантов уголовного дела о массовом отравлении, в результате которого погибли 44 человека. Единственная среди подсудимых женщина получила условный срок. Так, судья назначил Армену Аветисяну наказание в виде 6 лет лишения свободы, Адалату Гурбанову — 6 лет и 2 месяца колонии, Микайылу Назарову — 6 лет и 3 месяца колонии, Надиру Мамедову — 6 лет колонии, Зауру Джаббарову — 5,5 года колонии, Артему Чабану — 6,5 года колонии, а Татьяне Васильевой — 3 года условно.

В сентябре 2022 года в Свердловской области начался судебный процесс о массовой гибели людей из-за отравления суррогатным алкоголем. Трое из семи фигурантов дела до заседания суда находились под стражей.

В июне 2023 года суррогатным сидром в нескольких регионах России отравились 106 человек, из них 36 человек, в том числе один ребёнок, скончались. Первый случай отравления произошёл в Курганской области, затем о массовых отравлениях сидром сообщили в Самарской, Пензенской, Ульяновской областях и других регионах.