Москва, 7 августа, 2023, 15:42 — ИА Регнум. Шестого августа скончался художник, иллюстратор детских сказок Николай Устинов. Ему было 86 лет. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Михаил Терещенко/ТАСС Художник-иллюстратор Николай Устинов

Днём 6 августа стало известно о смерти 86-летнего Николая Устинова, художника-иллюстратора детских сказок, а также произведений М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского, И. С. Тургенева, В. В. Астафьева и других. Он скончался на 87-м году жизни в своей квартире в Большом Афанасьевском переулке в центре Москвы.

«В квартире в Большом Афанасьевском переулке было обнаружено тело 86-летнего мужчины. Предварительная причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства.

Устинов родился 10 июля 1937 года. Он окончил Московскую среднюю художественную школу и Московский государственный академический художественный институт имени В. И. Сурикова. За время своей творческой деятельности он создал иллюстрации более чем к 300 книгам. В их числе сказки Г. Х. Андерсена и братьев Гримм, «Три медведя» в пересказе Л. Н. Толстого, «Копейкин» А. Л. Барто, «Записки охотника» И. С. Тургенева, «Лисичкин хлеб» М. М. Пришвина и многие другие. За свой труд Николай Александрович был удостоен званий «Заслуженный художник РСФСР» и «Народный художник России».