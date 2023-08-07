Москва, 7 августа, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский будет в бешенстве и позволит себе много нелестных слов в адрес администрации США, если американский лидер Джо Байден всё же решит вооружать Тайвань из средств, предназначенных для Киева. Тогда украинский лидер будет больше требовать от стран ЕС. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Ранее в издании InfoBRICS появился материал, в котором военный аналитик Драго Босник выразил мнение, что президент Украины не одобрит намерение лидера США Джо Байдена потратить средства, выделенные для поставок Киеву, на вооружение Тайваня. Автор материала допустил, что коррумпированному режиму Украины будет сложно смириться с такими новостями, а лидеру страны придётся учиться «делиться помощью для свободы и демократии».

«Зеленский будет в бешенстве, если Байден пойдёт на эту поставку. Вновь последуют его недовольные высказывания. Особое раздражение будет вызывать факт, что Тайваню предоставят помощь по принципу здесь и сейчас, в то время как Киеву приходилось ждать. Украинское руководство будет испытывать раздражение и ревность к Тайваню», — отметил Мезюхо.

Политолог указал на то, что США часто намекают странам Европы, что им нужно брать на себя больше ответственности за судьбу Украины. А потому такая схема заставит украинского лидера требовать ещё больше помощи именно от Евросоюза и Великобритании.

«Зеленский и сейчас давит на Европу, оттягивая вторую фазу противостояния с Россией на дипломатическом фронте. На мой взгляд, США сейчас будут всё активнее побуждать Украину к переговорам с Россией. Но тогда президент Украины будет выглядеть всё более растерянным и одиноким, поскольку он сам запретил законом переговоры с Москвой», — обратил внимание политолог.

Также Мезюхо выразил мнение, что президенту Украины сейчас стоит быть осторожнее в публичных комментариях о Тайване, поскольку эта тема довольно болезненно и остро воспринимается Китаем. А любая критика в сторону Тайбэя может быть неверно воспринята Пекином, что приведёт к значительному ухудшению отношения КНР к Украине.

В свою очередь, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько также согласился, что украинский лидер безусловно позволит себе несдержанность и громкую критику в адрес американских властей. Однако, по мнению эксперта, в конечном итоге это пока не приведёт ни к смещению Зеленского с его поста, ни к полному прекращению военной помощи США Украине.

«Смещение Зеленского и действующей политической элиты теоретически возможно. Но пока в этом нет необходимости, потому что он на Украине ничего не решает, а продолжает выполнять цели и задачи западных руководств, пусть и с критическими выпадами. И США нужен антироссийский инструмент в лице Украины, поэтому помощь Киеву будет постоянно снижаться, если контрнаступление останется таким же провальным, но полностью не прекратится», — отметил Безпалько.

Эксперт напомнил, что недавно в ряде зарубежных СМИ появлялись материалы о возможной кончине президента Украины, о вероятностях такого исхода. По мнению Безпалько, эти сообщения не стоит воспринимать буквально на данный момент, потому что сейчас их применяют как инструмент давления на Киев, результатами контрнаступления которого остаются недовольны на Западе. Как пояснил Безпалько, отсюда и желание США перенаправить часть расходов Украины на Тайвань.

Ранее газета Financial Times сообщила, что президент США Джо Байден хочет попросить Конгресс оплатить оружие Тайваню из бюджета для Украины на фоне растущих угроз со стороны Китая.

Как сообщало ИА Регнум, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что оказываемая США властям Тайваня военная помощь якобы никак не отразится на военных поставках Украине. Остин указал на важность использования всех доступных механизмов для предоставления помощи тайваньской администрации.

Бывший пресс-секретарь НАТО Джейми Шиа высказал мнение о том, что Украина никогда не будет полностью удовлетворена объёмом западной помощи, требуя увеличивать поставки. Шиа, слова которого привёл телеканал CNBC, отметил, что руководство Украины всегда будет неудовлетворено с точки зрения потребности, киевские власти всегда будут нуждаться в больших и больших объёмах помощи.