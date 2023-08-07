Астраханская область, 7 августа, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Мальчик десяти лет погиб в Приволжском районе Астраханской области при опрокидывании мотовездехода, сообщили 7 августа в региональной прокуратуре.

Владимир Смирнов/ТАСС

«6 августа 2023 года в Приволжском районе около границ села Осыпной Бугор при опрокидывании мотовездехода погиб несовершеннолетний», — сообщили в ведомстве.

По факту гибели ребёнка прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Также ведомство проверяет соблюдение законодательства о порядке оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни.

Как сообщало ИА Регнум, восьмилетнего мальчика доставили в реанимацию с ожогами после инцидента 6 августа на автостоянке в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Мальчик возле автосервиса играл с горящей палкой. Внезапно на нём загорелась одежда, и он получил ожоги 60% тела. В автосервис на Заповедной улице он приехал со своим отцом.

6 августа в Краснодаре семилетний мальчик попал в больницу, упав с третьего этажа недостроенного здания. Падение произошло, когда мальчик с друзьями играл на заброшенной стройке. Полиция начала проверку.