Москва, 7 августа, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Российские учёные нашли неожиданное применение жидкости для вейпов в медицине. Как стало известно 7 августа, учёные определили, что состав смесей для парения повышает проницаемость тканей для световых волн, что лучше визуализирует поражённые органы. Это позволяет облучать их в процессе лечения более равномерно.

Донат Сорокин/ТАСС

Оптическая визуализация тканей считается одним из перспективных направлений медицины. С помощью этого метода возможно детально изучить область распространения заболевания, в частности рака, и внутреннюю структуру клеток. Как рассказали в Саратовском национальном исследовательском госуниверситете имени Н. Г. Чернышевского (СГУ), для равномерного и глубокого излучения необходим специальный просветляющий агент, вещество, снижающее рассеивание света биоткани и не поглощающее его в нужном диапазоне.

«Исследования доказали, что оптимальным агентом при диагностике различных новообразований в дыхательных путях и полости рта являются жидкости для вейпов. Они состоят из растительного глицерина и пропиленгликоля, два эти вещества показали высокую эффективность для просветления тканей ранее, а их сочетание оказалось наиболее действенным», — заявил завкафедрой оптики и биофотоники СГУ, член-корреспондент РАН Валерий Тучин.

Он отметил, что глицерин — уникальное вещество для такой диагностики, потому что не поглощает свет в очень широком спектре, а пропиленгликоль способен усилить проницаемость биомембран для глицерина. Их пропорции в различных смесях отличаются, поэтому несложно подобрать оптимальное соотношение для использования в медицине.

«Глицерино-пропиленгликолиевая смесь обеспечивает не только лучшую визуализацию объектов, но и более равномерное распределение света в глубине ткани. Такие преимущества позволят снизить дозы облучения, а также повысить эффективность лечения», — процитировало Тучина РИА Новости.

Ранее британский стоматолог Стюарт Беггс рассказал о болезни, которую может вызвать курение вейпов. Врач установил, что парение может привести к пропаданию вкусов. Беггс предупредил, что жалобы на такую проблему выросли параллельно популярности электронных сигарет, и отметил, что одной из причин пропажи вкусов может быть сухость во рту после испарения жидкости вейпа, высушивающей слизистую оболочку. Беггс посоветовал пить больше воды, чтобы избежать обезвоживания, и соблюдать гигиену полости рта, чтобы на зубах не оставался налёт после парения. Кроме того, электронные сигареты могут изменить микрофлору ротовой полости из-за бактерий.