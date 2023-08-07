Москва, 7 августа, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Глобальное потепление будет способствовать росту количества ливней в Москве. Об этом 7 августа заявил ведущий научный сотрудник Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН Александр Осадчиев.

Наталья Стрельцова ИА Регнум

«Именно глобальное потепление приводит к тому, что интенсивность осадков увеличивается», — сказал он в интервью «Известиям».

По словам учёного, стихийные бедствия и вызвавшие их ливни на российской части побережья Чёрного моря являются частью таких климатических изменений.

Осадчиев уточнил, что считает, что остановить глобальное потепление, вероятнее всего, не получится, так как население планеты продолжает потреблять огромные объёмы ресурсов и электроэнергии, что ведёт к выделению парниковых газов. По мнению океанолога, в данный момент повышение температуры происходит быстрее, чем это было за всю историю Земли.

Как сообщило ИА Регнум, 5 августа Agence France-Presse сообщило, что температура поверхности воды в Мировом океане установила новый рекорд. Она составила до 20,96 градуса по Цельсию. Предыдущее рекордное значение (20,95 градуса) зафиксировали в марте 2016 года.

До этого младший научный сотрудник Института физики атмосферы Китайской академии наук (КАН) Вэй Кэ назвал глобальное потепление главной причиной экстремальной жары в Китае и в мире в 2023 году.