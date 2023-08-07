Москва, 7 августа, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Пожилым людям не стоит принимать биологические активные добавки (БАД) и другие непроверенные лекарства для замедления старения. С такой рекомендацией выступила главный внештатный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.

Нина Зотина/РИА Новости

«Есть такое понятие, как геропротекторы. Это такие вещества, молекулы, которые могут показать те или иные возможности, повлиять на скорость старения», ― пояснила специалист в беседе с ТАСС.

Однако, по её словам, ни один из этих препаратов, которые проходят сейчас тестирования, не рекомендован для применения в реальной клинической практике.

«Мы как врачи-гериатры ни в коем случае не рекомендуем принимать препараты из числа БАД и подобных им без консультации со специалистом», ― подчеркнула Рунихина.

Врач-гериатр добавила, что сохранить когнитивные способности в пожилом возрасте можно, если поддерживать физическую активность, а также отказаться от курения, контролировать артериальное давление и холестерин.

Также важным условием является хороший сон ― около семи-восьми часов, контроль за стрессом и отсутствие перееданий. При этом в ежедневный рацион стоит включить больше овощей и фруктов.

Как сообщало ИА Регнум, главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн предупредил, что неконтролируемое употребление биологически активных добавок увеличивает риск развития онкологических заболеваний.

В России с 1 октября 2023 года может начаться обязательная маркировка биологически активных добавок. Так, планируется с 1 сентября 2023 года регистрация в информационной системе маркировки, с 1 октября — начало обязательной маркировки производителями и импортерами.

А с 1 марта 2024 года сделают обязательной фиксацию маркировки при розничной продаже, с 1 мая в систему должны представляться сведения о выводе из оборота в рамках объемно-артикульного учёта. К 1 сентября 2025 года наступит поштучная прослеживаемость БАД.