Брюссель, 7 августа, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Власти Евросоюза не исключают возможности введения санкционных мер в отношении Китая в случае, если Пекин откажется от снижения барьеров для экспорта из объединения. Об этом 7 августа заявил замглавы Еврокомиссии (ЕК) и еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис в интервью газете Financial Times.

Алексей Витвицкий/РИА Новости

«Торговые отношения Китая и ЕС очень несбалансированы. У Китая огромное положительное сальдо торгового баланса, уровень открытости со стороны Китая и ЕС не совпадает», — сказал он.

Домбровскис отметил, что на предстоящей в сентябре сессии экономического и торгового диалога высокого уровня между Пекином и Брюсселем стороны смогут обсудить эти вопросы.

При этом замглавы ЕК уточнил, что, если разногласия не удастся разрешить, Евросоюз может использовать против Китая «ряд инструментов торговой войны», какими он пользовался в течение последних лет.

«Мы готовы использовать этот инструментарий как в случае поступления [соответствующего] запроса от представителей промышленности, так и, если потребуется, по собственной инициативе», — указал Домбровскис.

По данным газеты, в число таких мер входят торговые бойкоты, блокировка китайских инвестиций в дотационные компании ЕС и закрытие рынков госзакупок для компаний из Китая.

Как сообщало ИА Регнум, 8 мая Еврокомиссия впервые с начала конфликта на Украине предложила ввести санкции в отношении некоторых компаний из Китая за поставки оборудования в Россию, якобы применяемого в военных целях. В неутвержденный санкционный список Брюсселя вошли компании 3HC Semiconductors, King-Pai Technology, Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry и Alpha Trading Investments.

После этого официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что торговые отношения России и Китая не направлены против третьих стран. Он подчеркнул, что также торговые отношения двух стран не подвергаются вмешательству третьих сторон и принуждению.

Позднее директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что ЕС ввёл санкции против Белоруссии, больше всех помогающей России, однако в будущем это ожидает и Казахстан, и Киргизию, и даже Китай. По мнению эксперта, даже такие шаги не позволят Брюсселю добиться изоляции российской экономики.