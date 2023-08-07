Москва, 7 августа, 2023, 13:31 — ИА Регнум. Соболезнования по поводу кончины Элен Каррер д’Анкосс, крупного специалиста по истории России и секретаря Французской академии, выразил президент РФ Владимир Путин.

Владимир Трефилов/РИА Новости Элен Каррер д’Анкосс

Российский лидер 6 июля направил телеграмму с соболезнованиями детям д’Анкосс — Эммануэлю Карреру, Натали Каррер и Марине Каррер д’Анкосс.

«Выдающийся учёный и общественный деятель, постоянный секретарь Французской академии, иностранный член Российской академии наук, Элен Каррер д’Анкосс была большим другом нашей страны, гордилась своими русскими корнями, сохраняя искреннюю любовь и уважение к своей исторической Родине», — сообщил президент в телеграмме.

Он отметил, что д’Анкосс посвятила России многочисленные научные труды, она пользовалась заслуженным признанием как в академических кругах, так и у широкой читательской аудитории.

Президент заявил, что вспоминает беседы с д’Анкосс с теплотой. Он выразил уверенность в том, что её интеллектуальное и духовное наследие послужит упрочению взаимопонимания между народами России и Франции.

Путин попросил детей д’Анкосс передать слова сочувствия и поддержки всем её близким и коллегам.

Д’Анкосс родилась в Париже в семье русско-грузинских эмигрантов. С 1950 года занималась советологией. В 1978 году в книге «Расколотая империя» высказалась на тему распада СССР.

Свободно говорила по-русски, лично встречалась с Путиным в октябре 2000 года. Член Французской академии с 13 сентября 1990 года, а с 21 октября 1999 года — пожизненный секретарь академии.

С 25 мая 2003 года д’Анкосс стала иностранным член РАН по Отделению историко-филологических наук, с 2008 года — зарубежным почётным членом Российской академии художеств.

5 августа д’Анкосс на 95-м году жизни умерла в Париже.