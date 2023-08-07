Архангельск, 7 августа, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Для проведения работ по снятию с мели научно-экспедиционного судна «Михаил Сомов», застрявшего в районе архипелага Земля Франца-Иосифа в Баренцевом море, привлекут буксиры. Об этом 7 июля сообщил руководитель Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Роман Ершов.

Вера Костамо/ТАСС Научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов»

«Сомов» остаётся на мели, самостоятельно сняться не получается. Договариваемся с морской спасательной службой по привлечению буксиров», ― уточнил в беседе с ТАСС Ершов.

Он добавил, что экипаж продолжит попытки самостоятельно сняться с мели при благоприятных условиях. Как пояснил руководитель Севгидромета, для этого необходимо наличие высокой воды.

По его словам, корпус судна получил повреждения, однако пока оценить их характер нельзя.

Как сообщало ИА Регнум, судно «Михаил Сомов» вышло из Архангельска 4 июля и должно было доставить порядка 800 тонн грузов на 21 полярную станцию на островах и в акватории Белого, Баренцева и Карского морей. Также во время рейса должны были восстановить работу автоматических метеорологических станций на островах Вилькицкого и Уединения.

В ночь на 25 июля «Михаил Сомов» сел на мель в районе архипелага Земля Франца-Иосифа в Баренцевом море между островами Комсомольские и Землей Вильчекая. Как отметили в пресс-службе архангельского управления МЧС, угрозы затопления судна не было, топливо не разлилось.

Как заявили в Севгидромете, экспедиция, в составе которой 57 человек, продолжает работу. За жизнеспособность корабля отвечают 34 члена экипажа. Общение происходит посредством спутниковой связи. Отмечается, что экспедиция в таких условиях может существовать не менее месяца. Все системы жизнеобеспечения работают. Жизни и здоровью членов экипажа ничего не угрожает.