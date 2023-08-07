Джидда, Саудовская Аравия, 7 августа, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй обменялся мнениями по украинскому кризису с участниками встречи в Джидде. Как сообщается 7 августа, Китай выступил за продолжение укрепления диалога со всеми сторонами для политического урегулирования ситуации.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй

«Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй по приглашению посетил Джидду, Саудовская Аравия, для участия в международном заседании по вопросу Украины», — сообщили в МИД КНР.

В ведомстве отметили, что Хуэй обозначил позицию Китая, выслушал предложения других участников переговоров и добился большего международного консенсуса. Сообщается, что участники заседания положительно оценили участие Ли Хуэя во встрече.

«Китай продолжит укреплять диалог и обмены со всеми сторонами, постоянно расширять консенсус и взаимное доверие, чтобы вносить вклад в содействие политическому урегулированию украинского кризиса», — заявили РИА Новости в министерстве иностранных дел Китая.

Ранее Ли Хуэй в ходе европейского турне посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Бельгию и Россию и обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса. В феврале власти Китая опубликовали соответствующий документ из 12 пунктов, содержащих в том числе призыв к прекращению огня и уважению законных интересов всех стран.

Ранее в Джидде представили альтернативный мирный план по Украине. Разработчиками проекта выступили саудовские власти и ряд других стран. Россия, по информации СМИ, проинформирована о разработанной инициативе. В отличие от «мирного плана Зеленского» в новом варианте акцентируется целостность Украины, прекращение огня по всей линии фронта, начало мирных переговоров под эгидой ООН и обмен пленными.

Так называемую «формулу мира» президент Украины Владимир Зеленский впервые выдвинул на саммите G20 в Индонезии. Его «мирный план» содержит предложения, оформленные в виде десяти пунктов, среди которых — обеспечение радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года, а также прекращение боевых действий. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «мирный план» Зеленского является методичкой по разжиганию конфликта в Европе.

Как сообщало ИА Регнум, встреча в Джидде проходила 5–6 августа. На неё пригласили представителей порядка 30 государств, но не Россию. В рамках встречи обсуждались десять пунктов по украинскому вопросу. Подобные переговоры абсолютно бесперспективны без участия России, заявила позднее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Она отметила, что США в июне попытались собрать «нечто подобное в Копенгагене», но все попытки по созданию антироссийской коалиции потерпели провал.