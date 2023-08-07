Угледар, ДНР, 7 августа, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили пункт управления беспилотной авиации ВСУ восточнее Макаровки. Об этом 7 августа сообщил начальника пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

РИА Новости

«Огнём гаубичной артиллерии уничтожены пункт временной дислокации боевиков в районе Угледара, скопление живой силы националистов в районе Углесборочной, минометный расчет восточнее Урожайного, пункт управления беспилотной авиации ВСУ восточнее Макаровки», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны России.

Российские военные также уничтожили пикап с военными ВСУ в районе Новомихайловки, минометный расчет и группу севернее Никольского. Также барражирующим боеприпасом «Ланцет» ВС России ликвидировали гаубицу М777 западнее Нескучного.

Начальник пресс-центра уточнил, что бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией ВС России поразили пункты временной дислокации, места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского, Макаровки, Приютного.

Кроме того, расчётом ЗРК «Тор» сбили дрон ВСУ «Лелека».

Как сообщало ИА Регнум, начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский заявил 7 августа, что на купянском направлении российские подразделения в районе населенного пункта Ольшаны захватили семь опорных пунктов, девять наблюдательных постов ВСУ. В ходе наступления удалось разгромить до роты пехоты из состава 14-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины.