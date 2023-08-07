Луганск, 7 августа, 2023, 13:31 — ИА Регнум. Бойцы российской армии, которые удерживают фронт на территории Луганской Народной Республики, за прошедшую неделю отразили более 30 попыток наступления ВСУ. Об этом 7 августа сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник на телеканале «Россия-24».

РИА Новости

«Любая попытка атаковать позиции наших войск завершалась провалом и существенными потерями со стороны атакующих», — рассказал он.

Пасечник отметил, что слаженные действия российских подразделений, а также взаимодействие всех родов войск позволили отразить все попытки ВСУ прорвать линию обороны.

Глава республики также сообщил, что на участке Берестовое — Переездное украинская сторона предприняла до 14 попыток наступать, потеряв убитыми не менее 150 военных, на участке Новодружеск — Григоровка после 11 атак ВСУ потеряли до 100 человек убитыми, на участке Волчеяровка — Иванодарьевка украинские отряды после пяти атак потеряли до 40 человек убитыми и ранеными.

Также российские артиллеристы, взаимодействуя с подразделениями, обеспечивающими поддержку с помощью беспилотников, выявили и уничтожили более 20 единиц артиллерии и миномётов ВСУ, добавил Пасечник.

Ранее в пресс-центре группировки войск «Запад» Вооружённых сил России сообщили, что украинская сторона за последние сутки потеряла в районе населённого пункта Новосёловское в ЛНР до взвода пехоты. В пресс-службе группировки войск «Юг» сообщили, что российская авиация поразила пункты дислокации штурмовой бригады ВСУ возле села Дылеевка и район сосредоточения живой силы механизированной бригады ВСУ в Новгородском, расположенные на территории ДНР.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об успехах российской армии на авдеевском направлении. Бойцы продолжили движение вперед, а украинская сторона понесла серьёзные потери.