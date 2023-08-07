Москва, 7 августа, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Никакие встречи по ситуации вокруг Украины без участия России и учета её интересов не имеют ни малейшей добавленной стоимости. Об этом 7 августа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, её слова привела пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Тарас Петренко /Известия

Дипломат отметила, что МИД принял к сведению сообщения о встрече в Джидде по Украине 5–6 августа по инициативе Киева и стран — участниц «Большой семёрки», в которых участвовали страны БРИКС и другие партнёры Москвы.

Она уточнила, что российская сторона рассчитывает, что, в соответствии с договоренностями, её партнёры поделятся своими оценками встречи, и указала, что Россия подтверждает свою позицию по «формуле мира Зеленского», продвигаемой Украиной и западными странами во время таких встреч.

«Ни один из её десяти пунктов не направлен на поиск переговорно-дипломатического решения кризиса, а их совокупность представляет собой бессмысленный ультиматум России, который нацелен на затягивание боевых действий. На такой основе мирное урегулирование невозможно», — сказала Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что такими действиями Киев и Запад делают попытки принизить высокое значение мирных предложений других государств, монополизировав право на выдвижение таковых.

Она добавила, что Россия высоко оценивает посреднические и гуманитарные инициативы своих партнёров из числа стран Глобального Юга.

«В отличие от киевского режима, прервавшего и запретившего переговоры с Россией, мы всегда были и остаёмся открытыми к дипломатическому решению кризиса и готовы ответить на действительно серьезные предложения. Без участия России и учета её интересов никакие встречи по тематике украинского кризиса не имеют ни малейшей добавленной стоимости», — пояснила Захарова.

В прошедшие выходные в Джидде состоялись переговоры по ситуации на Украине без участия представителей России. По итогам этой встречи общего заявления так и не было принято.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа саудовское агентство SPA сообщило, что после встречи в Джидде её участники пришли к выводу о необходимости продолжения обмена мнениями и поиска пути по урегулированию ситуации на Украине. Также они указали на необходимость выработать общую позицию по этому вопросу.

Позднее член Совфеда Алексей Пушков прокомментировал состоявшиеся в Джидде переговоры по Украине без участия России. Он уточнил, что подходы стран Запада и Глобального Юга в этом вопросе продолжают оставаться очень разными.