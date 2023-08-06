Москва, 7 августа, 2023, 12:39 — ИА Регнум. В целом ряде регионов на юге России в ближайшие дни температура воздуха в дневные часы будет превышать отметку +40 °C. Об этом 7 августа сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Виталий Тимкив/РИА Новости

«На юге европейской части России будет очень высокая температура, экстремально высокая в ближайшие дни», — сказал в беседе с ТАСС метеоролог.

По его словам, жара до +40–43 °C ожидается в Краснодарском крае, в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, в Калмыкии и Ставропольском крае.

Кроме того, высокие показатели синоптики также спрогнозировали в южных регионах Центрального федерального округа. Так, в Белгородской, Курской, Орловской, Рязанской и Тамбовской областях температура воздуха поднимется до +37 °C.

Вильфанд предупредил россиян, что в этих регионах также ожидается очень высокий ультрафиолетовый индекс в ближайшие дни. Научный руководитель Гидрометцентра порекомендовал в полуденные часы избегать солнечных лучей, носить солнцезащитные очки, одежду с длинным рукавом и головные уборы.

Как сообщало ИА Регнум, на юге Россия жаркая погода установилась в конце прошлой недели. 5–6 августа в южных регионах страны температура воздух прогрелся до +43 °C. В Сочи столбики термометров местами поднялись до +37 °C.

Жара до +42 °C ожидается 8–9 августа в Астраханской области.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что кратковременные дожди и похолодание до +18…+23 градусов придут в Центральную Россию во второй половине текущей недели.