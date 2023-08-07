Москва, 7 августа, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Московская компания Canoe за 27 лет работы изготовила более 20 миллионов аксессуаров и одежды для мужчин, женщин и детей. Ежегодно бренд выпускает около миллиона изделий, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Canoe

«В Москве работает более 250 предприятий в отрасли легкой промышленности. Ежегодно появляются десятки новых компаний, однако многие закрывают потребности потребителей в высококачественной одежде, обуви и аксессуарах не первый год», — пояснил Овчинский. Он добавил, что столичная компания Canoe каждый год выпускает около миллиона товаров, а ее ассортимент включает более 2,5 тысячи артикулов.

В производстве компания использует премиальное натуральное сырье — шелк, кашемир, шерсть, мохер, альпаку, ангорку и другие. Кроме того, Canoe постоянно внедряет в производственный процесс инновации, включая нанотехнологии 3D Tube. Технология работает следующим образом: изделие производится через вдувание под высоким давлением тонкой шерсти или пуха в искусственно созданную сетчатую трубку из полиэфира. Полученная пряжа позволяет закрепить пух, сделать вещь легкой, тонкой и значительно увеличить ее теплопроводные свойства.

Кроме того, компания выпускает головные уборы с водоотталкивающим эффектом по технологии Teflon и использует отечественную методику пропитки изделий частицами серебра, что предотвращает рост бактерий и появление неприятного запаха.

Готовые изделия Canoe обрабатываются специальными смягчающими составами и паром. Так, у изделий повышается износоустойчивость, структура пряжи приобретает легкость, мягкость, морозостойкость, становится пушистой и непродуваемой. Также изделия долго сохраняют заданную форму.

Компания Canoe работает на рынке с 1996 года. Первоначально она специализировалась высококачественных аксессуарах — шапках, шляпах, шарфах и варежках. В 2018 году компания расширила свою линейку, и в ней появилась одежда — брюки, водолазки, джемперы, платья и многое другое. Товары популярны не только в России, но и за рубежом — за время работы предприятие экспортировало свою продукцию в 32 страны.

Москва — город с развитым производством. На сегодняшний день в городе функционирует почти четыре тысячи промышленных площадок, чье число постоянно растет: ежегодно в столице открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. В Москве производят разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое. Кроме этого, в столице активно внедряют инновации.

Развитие производства в Москве позволяет производителям увеличивать объемы реализации продукции, находить партнеров и выходить на новые рынки сбыта. Столичные компании имеют доступ к более чем 20 системным мерам поддержки города, в том числе субсидиям и целевым займам. Разработан и ряд антикризисных инструментов.