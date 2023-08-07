Москва, 7 августа, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Прощание с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко завершилось в Московском художественном театре имени Чехова.

Алексей Майшев/РИА Новости Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко

«Театр в полной мере Ирине Петровне заменил дом и в полной мере ей заменил семью», — сказал ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий на церемонии прощания, слова которого передало агентство РИА Новости.

Проводить актрису пришли десятки человек. Среди них такие деятели культуры и искусства, как народный артист РСФСР Лев Лещенко, актёр театра и кино Константин Хабенский, спецпредставитель президента России по межкультурному взаимодействию Михаил Швыдкой.

Актриса Ирина Мирошниченко ушла из жизни 3 августа в возрасте 81 года. Её госпитализировали 30 июля с тяжёлой формой гриппа. На следующий день у Мирошниченко остановилось сердце, но врачи смогли восстановить сердцебиение. 3 августа актриса скончалась, не приходя в сознание.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы.

Похороны пройдут 7 августа на Троекуровском кладбище.