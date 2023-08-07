Орел, 7 августа, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Эвакуацию восьми детских садов осуществили 7 августа в Орле после поступивших сообщений о минировании, сообщили в администрации областного центра.

«Эвакуированы восемь детских садов в городе Орле из-за сообщений о минировании», — процитировало ТАСС представителя администрации Орла.

Отмечается, что в детских садах, в которые поступило сообщение о минировании, представители силовых структур проводят проверку, соответствуют ли угрозы действительности.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июля экстренные службы Москвы распространили информацию о проверки после звонка анонима о минировании Останкинской телебашни. Силовики проверили информацию об угрозе взрыва.

В середине июля за ложное сообщение о минировании здания в городе Анивы на Сахалине 50-летнего мужчину приговорили к шести годам колонии строгого режима. Звонок о ложном минировании он совершил 7 февраля, после чего его задержала ФСБ.