Москва, 7 августа, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Верховный суд (ВС) России признал обоснованным запрет на проведение ультразвуковое исследование (УЗИ) без оформленного должным образом направления лечащего врача или другого медицинского специалиста. Об этом говорится в опубликованном на сайте ВС определении судебной коллегии по административным делам.

Илья Тимин/РИА Новости

«Решение о возможности проведения УЗИ и конкретного метода (методов) принимает врач ультразвуковой диагностики с учетом обоснованности назначения, наличия медицинских показаний и медицинских противопоказаний к проведению ультразвукового исследования, риска осложнений», — говорится в документе.

Суд принял решение, рассматривая иск женщины, которой отказались провести УЗИ в частной клинике. Она хотела, чтобы ей провели исследование на основании рекомендации врача государственной поликлиники, но там потребовали сначала пройти консультацию у платного специалиста.

Женщина обратилась в суд, считая, что в праве проходить УЗИ в клинике, которую сама выберет, но Минздрав направил в суд возражения, призвав оставить действующий порядок. В суде приняли сторону министерства. Решение вступило в законную силу.

Как сообщало ИА Регнум, 2 августа помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов опроверг сообщения, что все виды медицинской помощи скоро сделают платными. Он предположил, что СМИ, которые распространили информацию о платных услугах, неверно трактовали один из документов Минздрава.

Кузнецов отметил, что неотложная и плановая медицинская помощь, в том числе лекарственное обеспечение, будут продолжать предоставлять бесплатно в рамках программы государственных гарантий. При заключении с договоров на платные услуги пациентов обязаны предупредить, что их можно получить бесплатно, а также назвать ожидаемые сроки оказания помощи.