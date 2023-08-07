Москва, 7 августа, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Сотрудники таможни аэропорта Внуково задержали пассажира с двухкилограммовой золотой цепью. 32-летний гражданин Армении 7 августа планировал незаконно провезти ювелирное украшение в Турцию.

Пресс-служба Федеральной таможенной службы России

«Сотрудники Внуковской таможни задержали 32-летнего гражданина Армении, вылетающего в Турцию с двухкилограммовой золотой цепью на шее», — сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы России (ФТС).

Сообщается, что пассажир привлёк внимание таможенников при прохождении «зеленого» коридора. Мужчина заметно волновался и был одет не по погоде. Он предъявил цепь из жёлтого металла, состоящую из соединённых крупных шайб, и заявил, что это предмет повседневного использования, который он купил за 50 тыс. рублей. Экспертиза установила, что цепь на 99,9% состоит из золота 999-й пробы и её стоимость составляет 9 млн рублей. Цепь у мужчины изъяли, за попытку провоза ему может грозить до семи лет тюрьмы.

Пресс-служба Федеральной таможенной службы России

Ранее стало известно, что гражданка России, летевшая из Грозного в Стамбул, пыталась провезти в багаже золотые слитки. Они находились в её чемодане, замаскированные под шоколад. Кроме того, в кармане куртки у неё нашли два бриллианта в два карата, спрятанные в упаковке с бумажными платочками. По данным экспертизы, слитки весом 150 г выполнены из золота 999-й пробы, бриллианты сертифицированы крупнейшей в мире алмазной лабораторией HRD Antwerp. Общая стоимость драгоценностей превышает 3,5 млн рублей.