Москва, 7 августа, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Средства маткапитала могут разрешить использовать для ремонта квартир, если получится определить надёжных подрядчиков для закупки строительных материалов и предусмотреть невозможность обналичить суммы с помощью серых схем. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился эксперт Народного фронта в сфере ЖКХ Павел Склянчук.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Ранее первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова подготовила письмо на имя председателя правительства Михаила Мишустина с просьбой разрешить использовать материнский капитал для ремонта квартир. Депутат пояснила, что 20,7%, или 0,55 трлн рублей, из полученных средств маткапитала не используются целевым образом. Кроме того, материалы для ремонта сейчас очень дорого стоят.

Эксперт ОНФ Склянчук напомнил, что вопрос об использовании маткапитала на ремонт поднимали ещё несколько лет назад, но пока так и не получилось предусмотреть варианты целесообразного и честного их использования.

«В предложении есть смысловые предпосылки — само назначение маткапитала направлено в том числе на улучшение жилищных условий для семей с детьми. В этом смысле ничего предосудительного нет, если родители хотят потратить средства на создание комфортных условий для жизни ребёнка, например, поменять обои, поставить пластиковые окна или купить нужную мебель. Но любое предложение нужно проверять, не найдут ли лазейки, чтобы использовать средства не по назначению», — отметил Склянчук.

Эксперт рассказал, что были прецеденты, когда родители при помощи фиктивных покупок пытались обналичить средства материнского капитала. Поэтому в данном случае также нужно предусмотреть механизм, который будет способствовать трате средств исключительно по назначению и без возможности обналичить при помощи серых схем и мошеннических организаций.

«Конечно, сложно осудить таких родителей, которые пытаются обналичить, ведь многим гражданам просто не хватает средств на текущие расходы. Поэтому у инициативы есть двойное дно, из-за чего её всё время не принимают. Можно докрутить идею и предусмотреть защищённость схем от таких мошеннических уловок, определить, например, типовой перечень товаров для ремонта, либо специализированного подрядчика — уполномоченное юридическое лицо, который может встать в схему между Пенсионным фондом и владельцем сертификата на маткапитал», — объяснил эксперт ОНФ.

В свою очередь первый замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая напомнила, что президент России Владимир Путин ещё в 2021 году, комментируя идентичное предложение, подчеркнул важность понимания — для кого, зачем и почему сейчас важен ремонт.

«Нужно, чтобы деньги дошли до ребёнка, чтобы были потрачены именно на ребёнка. Мы тоже думали про ремонт, который изменяет комнату, например, когда нужно разделить детскую для мальчика и девочки. Тогда, например, за счёт дополнительных метров от балкона или коридора, расширяют пространство. Но нужно прорабатывать документы и условия. Сам ремонт должен быть не просто идеей, а законченной, состоявшейся историей», — отметила Буцкая.

По мнению депутата, если будет готов соответствующий законопроект, которым получится предусмотреть критерии проверки израсходованных средств, то идею могут воплотить в жизнь. Тем более, что и российский лидер два года назад с пониманием отнёсся к предложению.

Как сообщало ИА Регнум, с начала 2023 года более 424 тысяч семей получили материнский капитал. Размер пособия на первого ребенка сегодня составляет 586,9 тысячи рублей, а на второго — 775,6 тысячи рублей.

В марте 2023 года премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что программа материнского капитала доказала свою эффективность и востребованность. Чаще всего средства направляются на улучшение жилищных условий, отметил премьер-министр.