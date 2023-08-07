Москва, 7 августа, 2023, 11:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов за переход железнодорожных путей в неположенных местах. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Евгений Одиноков/РИА Новости

Закон подразумевает увеличение штрафа со 100 до 500 рублей. В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области штрафы увеличат до 1500 рублей.

Кроме того, нарушителя привлекут к административной ответственности в случае, если в пределах одного километра от места перехода находился специально оборудованный для этого пешеходный переход, тоннель, мост либо другое место, предусмотренное для перехода и обозначенное информационным знаком. Дела об указанных административных правонарушениях будут рассматривать органы внутренних дел.

Соответствующий Федеральный закон Госдума приняла 25 июля 2023 года. Совет Федерации одобрил его 28 июля 2023 года.