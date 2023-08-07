Нижний Новгород, 7 августа, 2023, 11:52 — ИА Регнум. Стороне защиты Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской гимназии, не удалось оспорить ранее вынесенный судом приговор о пожизненном заключении.

Егор Алеев/ТАСС Ильназ Галявиев

На заседании 7 августа Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил в силе решение Верховного суда Татарстана о пожизненном лишении свободы.

«Приговор Верховного суда Республики Татарстан от 13 апреля 2023 года оставить без изменений, апелляционные жалобы ― без удовлетворения», ― огласил решение председательствующий судья Николай Волков.

Адвокат Галявиева 2 мая подал апелляцию на приговор о пожизненном заключении, попросив направить дело на новое рассмотрение.

Как сообщало ИА Регнум, 11 мая 2021 года Галявиев пришёл в гимназию № 175 в Казани с охотничьим ружьём и взрывным устройством. Следствие установило, что злоумышленник подражал неформальным представителям одной из деструктивных субкультур. Вину он полностью признал и раскаялся в содеянном.

Потерпевшими в результате его действий были признаны более 600 человек, в том числе малолетние. Его обвинили в убийстве девяти человек, семеро из которых ― несовершеннолетние. Здоровью ещё 139 человек злоумышленник причинил тяжкий вред.

Галявиев попросил суд 10 апреля 2023 года не включать в приговор отбывание части срока в тюрьме. В ходе прений прокурор Татарстана предложил суду назначить фигуранту наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а потом — в исправительной колонии особого режима. Отмечается, что в ходе прений в Верховном суде Татарстана обвиняемый также попросил прощения у потерпевших.

13 апреля Верховный суд Татарстана признал Галявиева виновным по пяти статьям: «Убийство», «Покушение на убийство», «Незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ», «Незаконное изготовление взрывных устройств» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» и приговорил его к пожизненному заключению.