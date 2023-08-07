Туапсе, Краснодарский край, 7 августа, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Правоохранители задержали четырёх мужчин, которых подозревают в убийстве двух человек в поселке Дедеркой Туапсинского района Краснодарского края. Об этом 7 августа сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК.

Андреев Владимир/URA. RU/TASS

Уточняется, что сообщение об обнаружении тел 37− и 41-летнего мужчин с признаками насильственной смерти поступило в ночь на 5 августа, находившегося с ними 20-летнего молодого человека с телесными повреждениями доставили в медучреждение. После этого возбудили уголовное дело об убийстве.

«В результате грамотно проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий при участии следователя-криминалиста регионального управления СКР, а также сотрудников полиции была установлена причастность к совершению указанного преступления четверых местных жителей в возрасте от 19 до 36 лет, которые были задержаны», — говорится в сообщении.

Также указывается, что между погибшими и одним из подозреваемых ранее произошёл конфликт, а затем — драка, во время которой злоумышленники нанесли мужчинам удары по различным частям тела, что привело к их смерти на месте происшествия.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в одной из квартир жилого дома на улице Надеждинской в Екатеринбурге в ночь на 7 августа нашли тело 17-летней девушки. По данным ряда СМИ, убийство совершил 15-летний подросток, который приревновал свою подругу и ударил её ножом в шею.

До этого в Белгородской области возбудили дело после убийства 15-летней девочки. Следователи начали комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств трагического происшествия.