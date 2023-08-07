Москва, 7 августа, 2023, 13:37 — ИА Регнум. В Москве темнокожий бизнесмен покусал одного из правоохранителей во время задержания. 27-летнего мужчину с признаками алкогольного опьянения задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Задержанный оказался крупным бизнесменом и бизнес-партнером в IT-компании сына президента АвтоВАЗа Максима Соколова. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ночью 17 июня на улице Удальцова сотрудники ДПС остановили чёрный KIA K5 для проверки. За рулём машины находился 27-летний Девисон Камузора. Дорожные полицейские заметили у водителя признаки алкогольного опьянения, о чём сообщили начальству. Сам водитель в том, что выпивал спиртное, не признался, да и объяснить, кому принадлежит автомобиль, тоже не смог. На Девисона начали составлять административный протокол, но во время процедуры мужчина стал вести себя агрессивно и бросился на полицейских.

«27-летний мужчина при понятых неоднократно оскорблял сотрудников полиции, хватал за форменное обмундирование, оторвал нагрудный жетон, после чего попытался нанести удар одному из оперативников. Другой инспектор попытался задержать нападающего и получил укус за левую ногу», — рассказал собеседник агентства.

Протокол за вождение в нетрезвом виде на Камузору всё же составили. А информацию о нападении на инспекторов передали в полицию. В тот же день по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК «Применение насилия в отношении представителя власти». За это Девисону грозит до пяти лет лишения свободы.

Девисон Камузора является управляющим партнёром крупного IT-проекта «МакДев», генеральным директором которого значится Максим Соколов — сын бывшего министра транспорта и действующего президента АвтоВАЗа Максима Соколова.