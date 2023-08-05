Москва, 7 августа, 2023, 11:30 — ИА Регнум. В Москве проходит церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко. Гражданская панихида началась в 11:00 в Московском художественном театре имени Чехова.

Алексей Майшев/РИА Новости Портрет народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко в МХТ им. Чехова

Проводить актрису в последний путь пришли десятки человек.

На прощание с Мирошниченко приехали многие деятели культуры и искусства, в том числе народный артист РСФСР Лев Лещенко, актёр театра и кино Константин Хабенский, спецпредставитель президента РФ по межкультурному взаимодействию Михаил Швыдкой. Также на траурную церемонию прибыла министр культуры России Ольга Любимова.

Как сообщало ИА Регнум, актриса Ирина Мирошниченко ушла из жизни 3 августа в возрасте 81 года. Её госпитализировали 30 июля с тяжёлой формой гриппа. 31 июля у Мирошниченко остановилось сердце, но врачи смогли восстановить сердцебиение. 3 августа актриса скончалась, не приходя в сознание.

Похороны пройдут 7 августа на Троекуровском кладбище.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы. Глава государства направил телеграмму соболезнования коллективу Московского художественного театра имени Чехова, в котором служила Мирошниченко.

Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. В 1965 году она окончила Школу-студию МХАТ и была принята в труппу Московского художественного академического театра имени Горького.