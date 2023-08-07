Владивосток, 7 августа, 2023, 11:27 — ИА Регнум. Обвинение запросило гендиректору компании «Аврора-строй» и бывшему кандидату в губернаторы Приморского края Андрею Ищенко наказание в виде лишения свободы на семь лет. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы края.

Виталий Аньков/РИА Новости Андрей Ищенко

Андрей Ищенко проходит по делу о мошенничестве при долевом строительстве.

Также обвинение запросило 500 тысяч рублей штрафа.

Оглашение приговора состоится 14 августа.

В апреле 2022 года во Владивостоке возбудили уголовное дело в отношении учредителя строительной компании «Аврора-Строй» Андрея Ищенко. Экс-кандидата в губернаторы и бывшего депутата ЗС ПК от КПРФ подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Ищенко при строительстве многоквартирного дома по улице Сафонова во Владивостоке, с декабря 2016 года по июнь 2021 года, похитил деньги у 187 дольщиков — более 105 млн рублей.

Постановлением Первомайского районного суда Владивостока 6 апреля в отношении Ищенко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 13 суток. Сторона защиты не согласилась с решением и подала в мае апелляционную жалобу. Однако суд её не удовлетворил.