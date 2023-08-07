Москва, 7 августа, 2023, 11:06 — ИА Регнум. Украина стала одним из мировых лидеров чёрной трансплантологии. Об этом говорится в статье официального представителя МИД России Марии Захаровой для «Российской газеты».

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Мария Захарова

«На Украине органами торгуют и в онлайне, и в офлайне», — говорится в материале.

По словам представителя МИД России, связанные с незаконным изъятием органов из тел умерших людей скандалы стали появляться ещё с конца 1990-х годов. С начала 2000-х годов эта проблема стала масштабироваться. Ещё больший размах чёрная трансплантология приобрела после начала российской специальной военной операции на Украине. Этому способствовало принятие Киевом законодательства, которое максимально упрощает деятельность трансплантологов на Украине.

Захарова подчеркнула, что Украина покрывает кровавый бизнес и потворствует ему. Кроме того, она указала на данные, которые свидетельствуют о причастности к этому окружения президента Украины Владимира Зеленского.

Как писали СМИ, органы погибших украинских солдат появились в одном из крупнейших магазинов в даркнете. Сердца, печень, почки и прочие части тела предлагались от 5000 евро за штуку. Захарова напомнила, что в июне 2023 года на украинско-словацкой границе задержали мужчину, который, будучи сотрудником некоей благотворительной организации, занимался торговлей украинскими детьми за рубеж, в том числе для пересадки органов. При этом представитель МИД России добавила, что залог, который суд определил для преступника, составил всего миллион гривен. Для сравнения: для наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла в качестве залога назначили астрономическую сумму в 33 миллиона гривен.

Как сообщало ИА Регнум, в начале февраля 2023 года тела украинских солдат без органов и признаков ранения обнаружили в морге Николаева, административного центра Николаевской области. Тела не значились ни в каких реестрах, чем пользовались чёрные трансплантологи, которые работают под прикрытием иностранных волонтёрских и благотворительных организаций. Также в подконтрольном Киеву херсонском военном госпитале тайно извлекают для трансплантации органы из тел бойцов ВСУ, утаивая этот факт от родственников погибших.

В июле законопроект о запрете использования для трансплантации органов украинцев, погибших в боевых действиях или от рук полиции, внесли на рассмотрение Верховной рады. Согласно документу, запрет распространяется на изъятие анатомических материалов для трансплантации и изготовления биоимплантатов у служащих военных формирований и правоохранительных органов, погибших при исполнении своих обязанностей в результате боевых действий.

Директор НМИЦ ТИО им. ак. В. И. Шумакова Минздрава России, главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава России, академик РАН, профессор Сергей Готье назвал военным преступлением изъятие органов у погибших и раненных на поле боя, а принятие на Украине законопроекта о запрете трансплантации органов погибших военных косвенно доказывает, что государство признаётся в факте совершения таких преступлений.