Донецк, 7 августа, 2023, 11:15 — ИА Регнум. Российские военные принимают меры в ответ на поставки Францией украинской армии ракет большей дальности SCALP. Об этом 7 августа заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Rept0n1x

Он отметил, что эта информация не стала новостью для российских властей, тем более что западные страны говорят о намерениях поставок новых видов вооружения Киеву, когда, как правило, уже направили их на Украину.

Пушилин отметил, что эти поставки ничего не изменят в ситуации с ДНР, так как территория республики пока находится в зоне поражения со стороны ВСУ.

«Поэтому данные ракеты повышенной дальности, конечно же, представляют опасность и для других регионов Российской Федерации. Увы, это так, но со стороны Вооружённых сил РФ принимаются соответствующие контрмеры», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа президент Украины Владимир Зеленский намекнул на то, что Киев уже получил от Франции ракеты SCALP. Он выложил фотографию, на которой он ставит автограф на одной из этих ракет.

Позднее Зеленский подтвердил факт получения Киевом от Парижа указанного вида вооружений. Украинский лидер показал на видео одну из полученных ВСУ ракет SCALP.

Перед этим лидер французской партии «Патриоты» и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что Париж втягивает себя в конфликт на Украине безответственным решением о поставках Киеву дальнобойных ракет SCALP. Он подчеркнул, что Франция должна прекратить эскалацию и призвать стороны к переговорам.