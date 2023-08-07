Санкт-Петербург, 7 августа, 2023, 10:47 — ИА Регнум. В Приморском районе Санкт-Петербурга восьмилетний мальчик получил серьёзные ожоги в результате несчастного случая на автостоянке и попал в реанимацию.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным Piter. tv, вечером 6 августа ребёнок приехал с отцом в автосервис на автостоянке на Заповедной улице для ремонта автомобиля.

Во время ремонта мужчина отвлёкся, после чего увидел, что на его сыне, который до этого играл с горящей палкой, загорелась одежда.

Мальчика госпитализировали в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии с ожогами 60% тела.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля стало известно, что в частном доме в посёлке Дагомыс (входит в городской округ города-курорта Сочи) 22-летняя девушка умерла от ожогов из-за взрыва газа. Следователи возбудили по этому факту уголовное дело.

До этого в Нижнеудинском районе Иркутской области во время сильного дождя молния ударила в баню, когда там находились два брата. В результате этого младшего ребёнка доставили с ожогами в медучреждение.