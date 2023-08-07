Чита, 7 августа, 2023, 11:40 — ИА Регнум. Виновные в нападении на ветерана специальной военной операции в Забайкальском крае должны понести заслуженное наказание. Об этом 7 августа заявили в региональном филиале государственного фонда «Защитники Отечества».

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«Команда филиала фонда «Защитники Отечества» в Забайкальском крае решительно осуждает случившееся. Это недопустимая ситуация, для описания которой сложно подобрать приемлемые слова», ― говорится в сообщении филиала в Telegram-канале

В фонде назвали произошедшее вопиющим инцидентом.

«Пострадавший защищал каждого из нас и пожертвовал своим здоровьем, чтобы жители Забайкалья и России могли жить, работать, воспитывать детей», ― добавили в фонде.

В организации высказали уверенность в том, что правоохранительные органы разберутся во всех деталях случившегося, а виновные понесут наказание в соответствии с законом.

Как сообщало ИА Регнум, 5 августа в селе Нерчинский Завод в Забайкалье избили бывшего участника спецоперации (СВО) с инвалидностью, а также повредили его автомобиль. Как уточнили в пресс-службе регионального МВД, пострадавший отдыхал в кафе в компании знакомых. В этом же заведении была другая компания местных жителей. Между ними произошёл конфликт.

Все участники инцидента, а также свидетели установлены. Как рассказал очевидец происшествия, двое злоумышленников ногами пинали инвалида, в то время как остальные шесть участников, среди которых были две девушки, весело их подбадривали. Товарища пытался защитить другой бывший участник СВО, но он тоже без ноги, и потому силы были неравны.

Правоохранители возбудили уголовное дело.