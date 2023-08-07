Краснодар, 7 августа, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Количество жертв массового ДТП в Темрюкском районе увеличилось до пяти человек, сообщила 7 августа в Telegram-канале пресс-служба МВД России.

ГУ МВД России по Краснодарскому краю

«В больнице скончался пассажир Hyundai Elantra», — говорится в сообщении.

Четыре автомобиля столкнулись 6 августа на 16-м км трассы Тамань — Веселовка. Тогда сообщалось, что в ДТП на территории Темрюкского района погибли четыре человека, ещё трое пострадали. По предварительной информации МВД, водитель автомобиля Chery Amulet выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Toyota RAV4, Hyundai Solaris и Hyundai Elantra. Среди троих пострадавших оказалась 16-летняя девочка.